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Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturmasına 7 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 19:40 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si mahkemece tutuklandı.

GAZIANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri önceki gün yaptığı eş zamanlı operasyonda terör örgütü FETÖ/PDY üyesi 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adilyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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