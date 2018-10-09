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Gaziantep'te FETÖ'ye 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 05:11 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında; örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'i kullandığı tespit edilen 11 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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