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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

08.05.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H'nin kentte olduğu belirlendi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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