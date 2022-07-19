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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

19.07.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" olma suçundan aranan ve kesinleşmiş cezası bulunan R.M'nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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