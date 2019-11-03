Gaziantep'te firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te cezaevi firarisi olarak aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptığı uygulamada şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis, yaptığı kontrollerde, N.D'nin cezaevi firarisi olduğunu ve 8 ayrı suçtan da arandığını belirledi.

Hükümlü N.D, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

