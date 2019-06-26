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Gaziantep'te Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 16:41 | Son Güncelleme

Gaziantep'te Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde arkadaşlarıyla Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Verdi Uzunaslan (17), arkadaşlarıyla Erenyolu Mahallesi'nde serinlemek için nehre girdi.

Çırpındığını gören arkadaşları Uzunaslan'ı kendi imkanlarıyla sudan çıkardı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan Uzunaslan, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Verdi Uzunaslan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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boğulma Fırat Nehri Gaziantep Karkamış

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