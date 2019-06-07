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Gaziantep'te fıstık bahçesinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 12:36 | Son Güncelleme

  GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Antep fıstığı bahçesinde yangın çıktı.

Gaziantep'te fıstık bahçesinde yangın

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Antep fıstığı bahçesinde yangın çıktı. İtfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında 7 dönüm arazi zarar gördü.
İlçeye bağlı Belkıs Mahallesi’ndeki Antep fıstığı bahçesinde, bugün sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ağaçlarının bulunduğu arazide alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yaralananın olmadığı yangın nedeni ile 7 dönüm fıstık bahçesinin zarar gördüğü belirlendi.

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Gaziantep'te fıstık bahçesinde yangınGaziantep'te fıstık bahçesinde yangınGaziantep'te fıstık bahçesinde yangın

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