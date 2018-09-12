HABER

Gaziantep'te fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 11:52 | Son Güncelleme

10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki fuhuş operasyonunda 9 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bu örgüt çerçevesinde fuhuş yaptırmak, fuhşu kolaylaştırmak, fuhşa aracılık ve yer temin etmek, fuhuştan maddi menfaat temin etmek ”suçları kapsamında toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sonucunda; fuhuş yapan kadınlar, fuhuş müşterileri ile fuhşa aracılık ve yer temin etmek, fuhşa maddi menfaat temin suçundan toplam 43 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca, şahısların yapılan ev, iş yeri ve üst aramalarında 2 tabanca, 49 fişek, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 2.19 gram esrar maddesi, 3 sahte kimlik ele geçirildi. Üzerinde sahte kimlik bulunduran 2 şahıs ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna muhalefet suçundan 2 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PARTNERÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattıÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattı
Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!
CHP'li Aziz Kocaoğlu: Aday olacaksam ön seçime gideceğimCHP'li Aziz Kocaoğlu: Aday olacaksam ön seçime gideceğim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuhuş Gaziantep operasyon

En Çok Okunan Haberler

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Yiğit Bulut görevden alındı! Dikkat çeken değişiklik

Yiğit Bulut görevden alındı! Dikkat çeken değişiklik

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı

Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Yavru kediye cinsel istismar davası yarın görülecek!

Yavru kediye cinsel istismar davası yarın görülecek!

Son dakika! MİT, Reyhanlı saldırısının kritik ismini Lazkiye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Son dakika! MİT, Reyhanlı saldırısının kritik ismini Lazkiye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Sokak ortasında rezalet! Küçük kız çocuğunu kucağına alıp istismar etmeye çalıştı

Sokak ortasında rezalet! Küçük kız çocuğunu kucağına alıp istismar etmeye çalıştı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Bu açıklama ile İstanbul adaylığına açıkça yeşil ışık yakıyor

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Bu açıklama ile İstanbul adaylığına açıkça yeşil ışık yakıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.