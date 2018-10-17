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Gaziantep'te fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 18:49 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan yerel gazetenin imtiyaz sahibi ile yanında çalışan iki kadın tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yayın yapan bir gazetenin merkezine operasyon düzenledi.

Operasyonda, gazetenin imtiyaz sahibi M.S. ile yanında çalışan H.K. ve S.G. "fuhuş yaptırmak, fuhşa aracılık etmek ve cinsel istismar" iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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