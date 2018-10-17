Gaziantep'te fuhuş operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yayın yapan bir gazetenin merkezine operasyon düzenledi.

Operasyonda, gazetenin imtiyaz sahibi M.S. ile yanında çalışan H.K. ve S.G. "fuhuş yaptırmak, fuhşa aracılık etmek ve cinsel istismar" iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

