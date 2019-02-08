Gaziantep'te fuhuş operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda, suç örgütü lideri ve üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, suç örgütü lideri olduğu tespit edilen C.K. ile örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle 6 şüpheli yakalandı.

Suç örgütü tarafından zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen bir kadının kurtarıldığı operasyonda, tabanca ve tabancaya ait 11 fişek, 2 pompalı tüfek, çok miktarda kesici ve delici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

