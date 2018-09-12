HABER

Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 9 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 43 kişiden 9'u tutuklandı.

Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 9 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 43 kişiden 9'u tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla belirlenen şüphelilerin olduğu 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si kurusıkı 4 tabanca, 49 fişek, av tüfeği, bir miktar esrar, 3 sahte kimlik, 4 tablet ve 11 cep telefonu, 6 bilgisayar, bıçak ve fotoğraf makinesi ile 5 bin 400 lira ele geçirildi; 43 kişi ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u, tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERDünyanın en utanç verici anı...Dünyanın en utanç verici anı...
Van'da 3 katlı evde 244 kaçak yakalandıVan'da 3 katlı evde 244 kaçak yakalandı
Kuaförlere gümrük kaçağı saç satmak isterken yakalandıKuaförlere gümrük kaçağı saç satmak isterken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.