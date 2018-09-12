Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 9 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 43 kişiden 9'u tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla belirlenen şüphelilerin olduğu 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si kurusıkı 4 tabanca, 49 fişek, av tüfeği, bir miktar esrar, 3 sahte kimlik, 4 tablet ve 11 cep telefonu, 6 bilgisayar, bıçak ve fotoğraf makinesi ile 5 bin 400 lira ele geçirildi; 43 kişi ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u, tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

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