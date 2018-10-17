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Gaziantep’te, 'fuhuş ve tehdit' suçlamasına 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te yerel yayın yapan bir gazetenin imtiyaz sahibi M.S.

Gaziantep’te, 'fuhuş ve tehdit' suçlamasına 3 gözaltı

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te yerel yayın yapan bir gazetenin imtiyaz sahibi M.S. ve yanında çalışan 2 kadın personeli ‘fuhuş ve tehdit’ suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu polisleri, kentte günlük yayın yapan gazetenin imtiyaz sahibi M.S.’nin, yanında çalışan S.G. ile H.T.’ye fuhuş yaptırdığı ve bu kadınlarla birlikte olan kişileri gizli kamerayla görüntüleyerek tehditte bulunduğu iddiası üzerine inceleme başlattı. Polisler, iddiaların ardından savcılık kararıyla operasyon düzenleyerek M.S. ile yanında çalışan S.G. ve H.T.’yi gözaltına aldı. Ekiplerin M.S.’nin ev ve işyerinde yaptığı aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ‘Fuhuş, fuhşa aracılık etme, cinsel istismar ve tehdit’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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Gaziantep’te, 'fuhuş ve tehdit' suçlamasına 3 gözaltıGaziantep’te, 'fuhuş ve tehdit' suçlamasına 3 gözaltı

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