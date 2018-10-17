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Gaziantep'te, 'fuhuş ve tehdit' suçlamasına 3 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 19:37 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Gaziantep'te, 'fuhuş ve tehdit' suçlamasıyla gözaltına alınan kentte günlük yayın yapan gazetenin imtiyaz sahibi Mahsuni Sarıkaya, yanında çalışan S.G.

TUTUKLANDILAR
Gaziantep'te, 'fuhuş ve tehdit' suçlamasıyla gözaltına alınan kentte günlük yayın yapan gazetenin imtiyaz sahibi Mahsuni Sarıkaya, yanında çalışan S.G. ve H.T., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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