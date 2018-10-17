Gaziantep'te, 'fuhuş ve tehdit' suçlamasına 3 gözaltı (2)

TUTUKLANDILAR
Gaziantep'te, 'fuhuş ve tehdit' suçlamasıyla gözaltına alınan kentte günlük yayın yapan gazetenin imtiyaz sahibi Mahsuni Sarıkaya, yanında çalışan S.G. ve H.T., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz
Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...
Trump'ın uçağında korku dolu anlar!
TSK açıkladı! Kuzey Irak'a hava harekatı: Çok sayıda terörist öldürüldü!
İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...
CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir
29 Ekim resepsiyonu Yeni Havalimanı'nda yapılacak
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum