MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Gaziantep'te gar var, tren yok. Gar olmasına rağmen 2009 yılından bu yana Gaziantep'e hiçbir yolcu treni uğramadı." dedi.
Taşdoğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında tarihi, kültürel zenginliğinin yanı sıra gastronomi turizmi açısından da dünya otoritelerinin tescil ettiği Gaziantep'e ulaşımda sorun yaşandığını belirtti.
Gaziantep'in, uçak bileti fiyatlarındaki artıştan ve uçak sefer sayısının azalmasından nasibini fazlasıyla aldığını ifade eden Taşdoğan, "Ülke ekonomisinin zor günler geçirdiği bu dönemde Türk Hava Yolları başta olmak üzere, tüm havayolu şirketleri fırsatçılıktan uzak durmalıdır." diye konuştu.
Gaziantep'in merkezini ilçelere bağlayan yolların tamamının problemli olduğunu iddia eden Taşdoğan, Gaziantep-Nizip yolunun "ölüm yolu"na döndüğünü savundu.
Gaziantep-Oğuzeli yolunun 5 kilometrelik inşasının da durduğunu belirten Taşdoğan, yol yapımlarının neden durdurulduğu ve ne zaman başlayacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sunduklarını bildirdi.
Birçok ilde demiryolu ulaşım seferlerinin artarak devam ettiğine değinen Taşdoğan, "Gaziantep'te gar var, tren yok. Gar olmasına rağmen 2009 yılından bu yana Gaziantep'e hiçbir yolcu treni uğramadı." ifadesini kullandı.
Taşdoğan, 1960'tan bu yana Gaziantep'in demiryolu ulaşımına hiçbir ek yatırım yapılmadığını ileri sürerek, konuyla ilgili gerekli adımların atılması, iller arası yolcu seferlerinin bir an önce başlatılması gerektiğini belirtti.
Suriye'de yaşanan iç savaş ve Kobani olayları sonucu Gaziantep-Nusaybin arasındaki demiryoluyla yük taşımacılığına ara verildiğini anlatan Taşdoğan, şunları kaydetti:
"Suriye sınırında oluşturulan güvenlik duvarına paralel ilerleyen demiryolunun büyük oranda tehlikelerden uzak olduğu bilinmesine rağmen demiryolu taşımacılığı Gaziantep-Nusaybin arasında bir türlü başlamamıştır. Bu durum ülkemizin Suriye, Irak ve Ortadoğu ile olan tüm demiryolu ihracat bağının kopmasına, dolayısıyla Gaziantep'in ve bölgemizin ciddi ekonomik kayıplarına neden olmaktadır. Bu hattın arızalarının acilen giderilerek açılmasını beklemekteyiz."
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