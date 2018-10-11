MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Gaziantep'te gar var, tren yok. Gar olmasına rağmen 2009 yılından bu yana Gaziantep'e hiçbir yolcu treni uğramadı." dedi.

Taşdoğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında tarihi, kültürel zenginliğinin yanı sıra gastronomi turizmi açısından da dünya otoritelerinin tescil ettiği Gaziantep'e ulaşımda sorun yaşandığını belirtti.

Gaziantep'in, uçak bileti fiyatlarındaki artıştan ve uçak sefer sayısının azalmasından nasibini fazlasıyla aldığını ifade eden Taşdoğan, "Ülke ekonomisinin zor günler geçirdiği bu dönemde Türk Hava Yolları başta olmak üzere, tüm havayolu şirketleri fırsatçılıktan uzak durmalıdır." diye konuştu.

Gaziantep'in merkezini ilçelere bağlayan yolların tamamının problemli olduğunu iddia eden Taşdoğan, Gaziantep-Nizip yolunun "ölüm yolu"na döndüğünü savundu.

Gaziantep-Oğuzeli yolunun 5 kilometrelik inşasının da durduğunu belirten Taşdoğan, yol yapımlarının neden durdurulduğu ve ne zaman başlayacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sunduklarını bildirdi.