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Gaziantep'te gasp şüphelilerine tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 18:40 | Son Güncelleme

Zorla alıkoydukları 4 kişiyi darbettikleri ve cep telefonları ile cüzdanlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te zorla alıkoydukları 4 kişiyi darbederek, cep telefonları ile cüzdanlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydıntepe Mahallesi'nde 4 kişinin zorla alıkonularak darbedilmesi ve cep telefonları ile cüzdanlarının alınmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen Y.D, V.K, N.İ. ve P.K, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ikisi kadın 4 şüpheliden Y.D, V.K. ve P.K, "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

N.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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