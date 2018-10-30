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Gaziantep'te gasp şüphelisi iki kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 17:55 | Son Güncelleme

Gaziantep'te gasp şüphelisi iki kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir otomobile silah zoruyla binerek sürücünün cüzdanı ile cep telefonunu gasbettiği iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 27 Ekim'de İncilipınar Mahallesi'nde bir otomobile silah zoruyla binen ve sürücünün cep telefonunu ile cüzdanını alıp olay yerinden kaçan iki şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, olayı Ş.A. ve M.E.D'nin yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler bir otomobilde yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada bir kurusıkı tabanca, iki bıçak ve hırsızlık olayında kullanılan çok sayıda alet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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