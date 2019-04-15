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Gaziantep'te gasp ve kapkaç şüphelilerine tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 20:08 | Son Güncelleme

Son 1 ayda 4 gasp, 6 kapkaç ve bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te gasp, kapkaç ve iş yerini kurşunlama gibi olayları gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda 4 gasp, 6 kapkaç ve bir iş yerini kurşunlayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak olayları Enes A. (19) ile Sefer T'nin (22) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler, Kılıçoğlu Mahallesi'nde düzenlendiği operasyonla şüphelileri yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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gasp Gaziantep tutuklama

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