Gaziantep'te, 'GastroAntep' başladı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) başladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gaziantep Geliştirme Vakfı (GAGEV) koordinasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve çok sayıda kurum ve kuruluşun desteğiyle düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kortej yürüyüşüyle başladı. Kortej yürüyüşüne Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, çeşitli STK başkanları, oyuncular Engin Altan Düzyatan, Tamer Karadağlı, Ceyda Düvenci ve Miss Turkey güzelleri katıldı. Festivalin yapılacağı Fıstık Park alanına iki otobüs ve çok sayıdaki klasik otomobilden oluşan uzun araç konvoyuyla festival korteji kuruldu.

Üç gün boyunca 40 ülkeden dünyaca ünlü 41 şefin katılacağı Gastronomi Festivali'nde, kentin eşsiz sofrasının yanı sıra sahip olduğu kültür miraslarını yeniden dikkate sunacaklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep dünyanın en eski medeniyetlerinin birleştiği bir kültürdür. Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edilerek adını tüm dünyaya duyuran Gaziantep’in, gastronomi alanında elde ettiği haklı unvanı, uluslararası bir festivalle taçlandırdık. Zengin mutfağı ve sahip olduğu kültür mirasını yerelden globale taşıyacağız.

Gaziantep güneştir, Gaziantep topraktır, bu güneş, bu toprak tarihle birleşince bugün bu güzellik oluyor. Dünya’nın en eski medeniyetlerin birleştiği Gaziantep, bir kültürdür, bir ipek yoludur. İpek yolu kalkınma yoludur, bu güzelliğin paylaşıldığı yoldur. Sofra berekettir, sofra birleştirir, sofra kardeşliktir, sofra paylaşmaktır, sofra emektir, sofra Anadolu’dur, sofra Gaziantep’tir. Bu lezzeti yerelden evrensele ulaştırmak için uğraşıyoruz. Gelenekten geleceği ve tüm dünyaya tanıtma iddiamız var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri festival ateşini yakarak açılışı gerçekleştirdi.