Gaziantep'te gölete giren genç boğuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde gölete giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'ndeki Karapınar Göleti’ne giren Muhammed Gören (18), ayağına sudaki sarmaşığın dolanması sonucu çırpınmaya başladı.
Durumu gören çevredekiler suya girerek genci bulunduğu yerden çıkardı.
112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Gören, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Cenaze, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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