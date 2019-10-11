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Gaziantep'te gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 21:02 | Son Güncelleme

Gaziantep'te gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yarından başlayarak 30 gün boyunca toplantı yürüyüşleri, basın açıklamaları, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yarından geçerli 30 gün süreyle ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların düzenleyeceği gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar hariç olmak üzere, açık ve kapalı yer toplantıları, park ve bahçeler ile kurumlar dışında yapılacak olan etkinlikler, toplantı yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, pankart açma, meşale yakma ve taşıma simgeleyici ve ayırt edici özellikte bulunan giysiler, el ilanı, bildiri dağıtma, protesto, konferans, panel gibi eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır."

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