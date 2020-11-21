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"Gaziantep’te Günlük Vaka Sayısı 2000'e Dayandı"

21.11.2020 17:41 | Son Güncelleme:
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Corona virüsü salgınından vaka sayısı ve ölüm oranlarıyla en fazla etkilenen kentlerden biri olan Gaziantep’te virüs bir türlü kontrol altına alınamıyor. VOA Türkçe ’ye konuşan Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Ayşegül Ateş Tarla, günlük vaka sayısının 1500-2000 bandında seyrettiğini söyledi

Corona virüsü salgınından vaka sayısı ve ölüm oranlarıyla en fazla etkilenen kentlerden biri olan Gaziantep’te virüs bir türlü kontrol altına alınamıyor.

Gastronomi, turizm ve sanayi kenti olan Gaziantep’te kısa süre önce günlük pozitif hasta sayısı 300 bandında iken şu anda bu sayının günlük 1500-2000 bandında seyrettiği belirtiliyor.

VOA Türkçe ’ye konuşan Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Ayşegül Ateş Tarla, vaka sayısının artışını okulların açılması, havaların soğumasıyla insanların evlerine kapanması ve organize sanayinin tam kapasite çalışmasına bağlayarak, sağlık çalışanlarının ise artık çalışamaz duruma geldiklerini ifade etti.

“Gaziantep’te vaka sayısı hiç bitmedi’’

Corona virüsü salgınında pozitif vaka sayısının Gaziantep’te birkaç hafta önce ciddi bir artış gösterdiğini vurgulayan Dr. Ateş Tarla, “Yaptığımız saha görüşmeleri sonrası Koronavirüs pozitif vaka sayısının Gaziantep’te 300’lerden 1200’lere yükseldiğini şu anda ise 2000’e doğru bir bantta seyrediyor. Türk Tabipleri Birliği 24 Ekim’de bir toplantı yapmıştık. O gün 24 ilin tabip odasının derlediği veriye göre o dönem günlük 30 bin vaka sayısı elde ediliyordu. Tabi o tarihte Antep, 200-300 bandında seyrediyordu, şimdi ise 1500-2000 bandında bulunuyor. Ancak biz ikinci piki mi yaşıyoruz, yoksa birinci pikimiz hiç bitmedi mi bu da belli değil. Çünkü Antep için konuşacak olursak biz hiç vaka sayısı açısından sönümlenmiş bir dönem hatırlamıyoruz. Biraz azaldı ama hiçbir zaman hızını kaybetmedi. Temmuz ayında çok yüksek bir pik yaşamıştık. Daha sonra yaz döneminde bir durulmaya geçti ama bu kentte hiçbir zaman vaka azalmadı. Kilis ilimizde ise yüzde 250’ye varan bir vaka artışı var. Covid için ayrılmış yoğun bakım üniteleri ve servisler dolu. Bunun yanı sıra yeni Covid servisleri açılıyor. Havalar soğuyunca daha çok kapalı mekanlara kapandık, daha az havalandırma ile bulaş hızımız arttı. Okullar açıldı, AVM’ler de aynı kapalı ortamlar olarak bulaş hızını arttırdı. Aynı zamanda Gaziantep’te Organize Sanayi Bölgesi de aktif bir şekilde çalışmaya devam etti. Bütün bu nedenler virüsün yayılma hızında bir patlamaya neden oldu’’ dedi.

“Sağlık çalışanları güvence istiyor’’

Pandemi sürecinden en çok etkilenen meslek grubunda yer alan sağlık çalışanlarının bu ağır şartlar altında çalışamaz duruma geldiklerini belirten Dr.Ateş Tarla, “Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarına bir güvence vermeli. Çalışanlarımız bunu istiyor. Ben yaptığım bütün saha çalışmalarında tespit ettiğim durumlar, insanlar uzun vadeli yoğun bakım servislerinde çalışmak, uzun süreli olarak koruyucu kıyafetlerle çalışmak ya da acilde ayrışmamış bin hastaya bakmak kolay değil. Bu durumu hekimler, hemşireler, sağlık görevlileri, hasta bakıcıları, güvenlik görevlileri ve memurlar bir ekip olarak yaşıyor. Sağlıkçılar tükenmiş diyoruz ama tükenmişlik kelime olarak artık yetmiyor. Sağlıkçılar artık bitme noktasına gelmiş, hem iş hem özel hayatlarında ani patlamalar yaşıyorlar. Dolayısıyla sağlık çalışanları artık yoruldu’’ diye konuştu.

“Kısıtlamalar sosyal devlet anlayışı içerisinde olmalı’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni kısıtlama kararlarıyla ilgili olarak Dr. Ateş Tarla, “Biz de aslında genel olarak kısıtlamalar öneriyorduk. Ama her zaman biz şunu söylüyoruz; pandemide kısıtlamalar getirilmeli ama her zaman bu sosyal devlet anlayışı içerisinde gerçekleşmelidir. Çünkü bazı insanların çalışamama durumu ne yazık ki ciddi ekonomik zorluklarına neden olacak. Çünkü bazı insanlar günlük bir kazançla hayatlarını idame ediyor. Biz bu kısıtlamalarla günlük kazançlarını ellerinden almış oluyoruz. Bu yüzden sosyal devlet anlayışı içerisinde toplu halde dolaşımların engellenmesi açısından bazı kısıtlamalar gerekiyor. Genel olarak baktığımda, bazı noktalarda daha sert kısıtlamaların olması gerekiyor ama dediğim gibi sosyal devlet anlayışı içerisinde olması gerektiğine inanıyoruz’’ ifadelerini kullandı

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