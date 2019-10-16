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Gaziantep’te halk otobüsü faciası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 11:53 | Son Güncelleme

Gaziantep’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir halk otobüsü, ilk önce yoldaki temizlik işçisine çarparak kaldırımda bekleyen iki kardeşe çarptı.

Gaziantep’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir halk otobüsü, ilk önce yoldaki temizlik işçisine çarparak kaldırımda bekleyen iki kardeşe çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi, Eski Dülük Caddesi üzerinde seyir halindeki bir özel halk otobüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince ilk önce yolda temizlik yapan temizlik işçisine çarptı. Daha sonra kaldırma çıkan halk otobüsü, hızını alamayarak kaldırımda bekleyen 2 kardeşe çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahale ise yoldan geçen vatandaşlar tarafından yapıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan ambulans ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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