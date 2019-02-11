Gaziantep'te harekat halindeki otomobil yandı

Ramazan TUNCER - Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Olay dün gece geç saatlerde Nurdağı-Gaziantep karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. M.M yönetimindeki 06 BBY 243 plakalı otomobilin motor bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Motordan yükselen alevleri gören M.M. otomobilini park ederek itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri otomobile yayılan alevleri kısa sürede söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirlen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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