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  4. Gaziantep'te hastaya muadil ilaç veren eczacının darbedildiği iddiası

Gaziantep'te hastaya muadil ilaç veren eczacının darbedildiği iddiası

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.01.2020 13:30 | Son Güncelleme

Gaziantep'te hastaya muadil ilaç veren eczacının darbedildiği iddiası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir eczacı, hastaya muadil ilaç verdiği için bir grup tarafından darbedildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Üçoklar Mahallesi'nde Vehbi N'nin işlettiği eczaneye gelen grup, bazı ilaçları alarak iş yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra geri gelen grup, reçetede yazılı bazı ilaçların muadillerinin verildiği gerekçesiyle Vehbi N. ile tartışmaya başladı. Grup, eczacıyı darbettikten sonra kaçtı.

Özel hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Vehbi N. şikayetçi oldu.

Gaziantep Eczacılar Odası Başkanı İrfan Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddet olaylarının çok sayıda kişinin canını yaktığını söyledi.

Artık bu gibi olayların son bulması gerektiğini ifade eden Demirci, "Bizler insanlara sağlık dağıtmak için çalışan bir meslek grubuyuz. Yani insanların en zor zamanlarında çalışan bir meslek grubuyuz. Sağlıkta şiddetle ilgili eylemler yapılıyor ama bitmiyor. O yüzden hukuksal birtakım caydırıcı önlemler almak gerekiyor. Bu konuda da hükümetten üniversitelere kadar toplumun tüm katmanlarına görev düşüyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Eczacı Gaziantep sağlıkta şiddet

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