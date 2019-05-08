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Gaziantep'te havalı tabanca saçması isabet eden kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 13:45 | Son Güncelleme

Gaziantep'te havalı tabanca saçması isabet eden kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde kalbine havalı tabanca saçması isabet eden kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Çapalı Mahallesi'nde bir çiftlikte güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Kankılıç (61), dolaştığı sırada aniden yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kankılıç'ın kalbine havalı tabanca saçması isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kankılıç'ın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Jandarma ekipleri, havalı tabancayı kullanan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

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Gaziantep havalı tabanca Hüseyin Kankılıç mermi

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