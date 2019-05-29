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Gaziantep'te hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 22:47 | Son Güncelleme

Gaziantep'te hırsızlık

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amiriliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde özel eğitim kurumları binasında yaşanan hırsızlık olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.M, C.M.A ve B.O. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonla yakalanan 3 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Şüphelilerden B.O'nun 18 yaşından küçük olduğu, hırsızlık suçundan 4 ayrı dosyasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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