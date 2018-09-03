Gaziantep'te hırsızlık anı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te mağazadan cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezindeki 4 hırsızlık olayında 2 cep telefonu, bin 165 lira, cüzdan, sürücü belgesi ve banka kartlarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Çalışmanın ardından çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan M.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında mağazaya giren zanlının uygun anı beklediği ve masadaki cep telefonunu çaldığı görülüyor.

