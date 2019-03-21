HABER

Gaziantep'te hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 18:22 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir bağ evinden çalınan yaklaşık 20 bin lira değerindeki eşyaları satmak için internette ilan verdikleri ileri sürülen 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir bağ evinden çaldıkları eşyaları satmak için internette ilan oluşturdukları iddia edilen 5 zanlıdan 2'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Mahallesi'ndeki bir bağ evinden, yaklaşık 20 bin lira değerinde kaynak makinesi ve elektronik cihazlar gibi eşyaların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalınan eşyaları satmak için internet sitesinde ilan oluşturulduğunu tespit eden jandarma ekipleri, ilanı oluşturan kişi ile onunla bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. ve E.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.T, F.V. ve Ş.D, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Köye giden yanına koşuyor! Onu bu denli özel yapansa... Köye giden yanına koşuyor! Onu bu denli özel yapansa...
100. yılda 19 bin 19 fidan ile Türkiye haritası100. yılda 19 bin 19 fidan ile Türkiye haritası
Mehmet Özhaseki, Polatlı’da MHP ile ortak miting düzenlediMehmet Özhaseki, Polatlı’da MHP ile ortak miting düzenledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep hırsızlık ilan internet tutuklandı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Yüzde 22 indirim kampanyası başladı!

Yüzde 22 indirim kampanyası başladı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil kontrol altına alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.