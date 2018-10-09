Gaziantep'te hırsızlık olaylarına 18 tutuklama

GAZİANTEP (DHA)- GAZİANTEP'te polis tarafından son 8 günde meydana gelen 77 hırsızlık olayı aydınlatılırken, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenip yakalanan 80 kişiden 18'i tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1- 8 Ekim tarihleri arasında kentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olayların yaşandığı bölgelerdeki çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ekiplerin incelemesiyle 77 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 80 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkeme tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.

