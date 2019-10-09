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Gaziantep'te hırsızlık operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

İki hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir otomobilin çalınması ve minibüsten hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Otodan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi'nde bir minibüsten hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen B.Ç'yi operasyonla yakaladı. Zanlının adresinde bulunan çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.

İbrahimli Mahallesi'nde de bir otomobilin çalınması üzerine çalışma yapan ekipler, zanlıların Ö.K. ile Y.G. olduğunu tespit etti.

Başka bir araçla seyir halinde oldukları belirlenen Ö.K. ve Y.G, polis ekiplerinin kovalaması sonucu yakalandı. Çalınan otomobil ise bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Gaziantep Gaziantep Emniyet Müdürlüğü hırsızlık

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