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Gaziantep'te hırsızlık operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 13:04 | Son Güncelleme

Kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı - Şüphelilerin evlerinde 3 tabanca, 10 cep telefonu, 2 ton Antep fıstığı ve 35 küçükbaş hayvan ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te meydana gelen çeşitli hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 17 kişiden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerinin tespit edilerek yakalanması amacıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından tespit edilen 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik Gaziantep ve Şanlıurfa'daki 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 17 zanlının evlerinde, 3 tabanca, 10 cep telefonu, 2 ton Antep fıstığı, 35 küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Zanlılardan Ö.K, M.Ö, A.K, H.K, I.H.Ö, H.Ö ve M.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. R.U, T.Ç, İ.K. ve İ.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 6 şüpheli ise savcılık talimatıyla salıverildi.

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antep fıstığı Gaziantep hırsızlık tutuklama

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