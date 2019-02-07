Gaziantep'te hırsızlık operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobillerin akülerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen akü hırsızlığı olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.
Olayların gerçekleştiği yerlere yakın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin R.S, B.P ve O.C.U olduğunu tespit etti.
Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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