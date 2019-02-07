HABER

Gaziantep'te hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 21:42 | Son Güncelleme

Otomobillerin akülerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobillerin akülerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen akü hırsızlığı olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Olayların gerçekleştiği yerlere yakın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin R.S, B.P ve O.C.U olduğunu tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

PARTNER Bu adaya girmenin tek şartı var! O da... Bu adaya girmenin tek şartı var! O da...
Datça sahilinde 2'si ölü, 3 caretta caretta bulunduDatça sahilinde 2'si ölü, 3 caretta caretta bulundu
GÜNCELLEME... Kağıthane'de iş yeri yangınıGÜNCELLEME... Kağıthane'de iş yeri yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AKÜ Gaziantep hırsız otomobil tutuklama

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı arttı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

İstanbul Küçükçekmece'de tüp bayiinde patlama!

İstanbul'da korkutan patlama!

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

HDP'nin aday tanıtım toplantısına soruşturma! Gözaltılar var...

HDP'nin aday tanıtımına soruşturma! Gözaltılar var...

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.