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Gaziantep'te hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 15:11 | Son Güncelleme

Çaldıkları otomobille gezerken yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çaldıkları otomobile çalıntı plaka takarak gezerken yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelen otomobil hırsızlığıyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu otomobilin Beykent Mahallesi'nde seyir halinde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Çalıntı otomobille gezerken, polis ekiplerini gören 6 şüpheli, araçtan inerek farklı istikametlere kaçmaya başladı.

Polis ekipleri, şüpheli şahıslardan M.C.Ç'yi kaçarken atladığı duvarın dibinde ayakları kırık olarak yakaladı. Diğer şüpheliler C.T, M.A.T, Y.M.Ç, S.Ö. ve M.A.D. ise gün içerisinde farklı yerlerde yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında "oto hırsızlığı, otodan plaka hırsızlığı ve uyuşturucu madde kullanmaktan" işlem yapılan zanlılardan M.C.Ç, M.A.T. ile S.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan araç üzerinde yapılan incelemelerde, 2 çalıntı plakanın araca takılı olduğu belirlenirken, uyuşturucu madde kullanmak için kullanılan aparat da ele geçirildi.

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çalıntı otomobil Gaziantep hırsızlık tutuklama

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