HABER

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 11 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından yapılan bir operasyonla çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 3'ü kadın 11 şüpheli yakalandı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından yapılan bir operasyonla çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 3'ü kadın 11 şüpheli yakalandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada Cengiz Topel, Barak, Çağdaş, Akkent, Geylani, Kılıçoğlu ve Beydilli mahallelerinde ev, işyeri ve araç hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 11 şüpheliyi belirledi. Ekipler operasyon düzenleyerek, 3'ü kadın 11 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan H.K., Ç.K. ve Z.D. isimli kadınlar ile F.H., E.A., E.E.G., U.Y., C.O.A., A.H.Ö., K.H. ve G.K.'nın emniyetteki sorguları sürüyor. Operasyonda ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

PARTNERBöyle çılgınlık görülmediBöyle çılgınlık görülmedi
Yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalandılarYol kontrolünde uyuşturucuyla yakalandılar
Evde uyuşturucu üretimine 2 gözaltıEvde uyuşturucu üretimine 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Abdüllatif Şener için şok ifadeler: CHP'nin en boş beleş adamı

Abdüllatif Şener için şok ifadeler: CHP'nin en boş beleş adamı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da genç kız kendisini taciz eden adamı adliyenin çay ocağında görüp yakalattı

Bursa'da genç kız kendisini taciz eden adamı adliyenin çay ocağında görüp yakalattı

9 kişilik ailesine kara sabanla bakıyor

9 kişilik ailesine kara sabanla bakıyor

Ölüm haberi kahretti! 'Ağzından yeşil sıvılar gelmeye başlayınca...'

Ağzından yeşil sıvılar gelmeye başlamıştı! Ölüm haberi kahretti

Kayseri'de 15 yıllık karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet: Eşim bana o fotoğrafı gönderip...

Kocasına komşusuyla o fotoğrafı gönderip...

Bu kez hamsinin peşindeler!

Bu kez hamsinin peşindeler!

Bodrum'daki evini satmak istedi, hayatının şokunu yaşadı

Evini satmak istedi, kapısına gelen kağıtla kabusu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.