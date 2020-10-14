HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep’te huzur güven uygulaması

Gaziantep’te huzur güven uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 13:22 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yapılan genel huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan toplam 6 şüpheli şahıs tutuklanırken, aranması bulunan 96 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep’te yapılan genel huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan toplam 6 şüpheli şahıs tutuklanırken, aranması bulunan 96 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında çok sayıda suç aleti ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim 2020 Salı günü kent genelinde huzur ve güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 43 şüpheli şahsa işlem yapılırken bu şahıslardan 5’i tutuklandı, 4 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ekipler, hırsızlık suçundan da 16 şahsa işlem yaparken, 1 şahıs tutuklandı, 1 şahıs adli kontrol şartı serbest bırakıldı, 8 faili meçhul hırsızlık olayı ise aydınlatıldı. Uygulama sonucu 96 aranan şahıs yakalanırken, 18 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Çok sayıda suç aleti ele geçirildi
Yapılan aramalarda ise 1 kilo 277 gram uyuşturucu madde, 44 adet uyuşturucu hap, 44 kök hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 3 bin şişe zeytinyağı, 102 adet ısıtıcı, 48 şişe gümrük kaçağı içki, 126 litre dökme alkol, 22,5 litre dökme içki, 10 paket gümrük kaçağı sigara, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 138 fişek, 3 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı cep telefonu, 10 suça konu cep telefonu, 3 otodan hırsızlık malzemesi, bir miktar sahte para ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ve 13 kesici alet ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik
Koronavirüse yakalanan Cerrahpaşa Başhekimi: Beni bu kadar sarsan bir hastalık olmadıKoronavirüse yakalanan Cerrahpaşa Başhekimi: Beni bu kadar sarsan bir hastalık olmadı
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
1/
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Diğer Haberler
Koronavirüse yakalanan Cerrahpaşa Başhekimi: Beni bu kadar sarsan bir hastalık olmadı
Koronavirüse yakalanan Cerrahpaşa Başhekimi: Beni bu kadar sarsan bir hastalık olmadı
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Alıç meyvesini çekirdeğiyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu
Bu meyveyi yiyen 5 kişi hastanelik oldu
Küçük kızdan kahreden haber! Ailesi sinir krizi geçirdi
Küçük kızdan kahreden haber! Ailesi sinir krizi geçirdi
İçişleri Bakan Yardımcılarından AYM Üyesi Yıldırım'a istifa çağrısı
İstifaya çağırdılar
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.