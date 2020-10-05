Gaziantep’te huzur operasyonu: 137 kişi yakalandı

Gaziantep Emniyeti şehir genelinde yaptıkları operasyonlarla uyuşturucu taciri 41 şüpheliyi, hırsızlık şüphelisi 21 kişiye ve 80 aranan şahsı yakalayarak, gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde yaptıkları huzur operasyonlarıyla 137 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Ekipler, Uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 41 şüpheli şahsa, Hırsızlık suçundan 16 şahsa ve aranan 80 şahsı yakalayarak, gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlar sonucu 9 kilo 176 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 6 ruhsatsız tabanca 72 fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 çalıntı bisiklet, 1 hassas terazi, 68 şişe sahte alkol, 10 adet suça konu cep telefonu, 10 kesici alet ve bir miktar sahte para ele geçirdi.

