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Gaziantep’te İbranice yazıların bulunduğu piton derisi ele geçirildi

20.02.2021 11:39 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te, jandarma ekipleri üzerinde İbranice yazılar ve şeytan figürlerinin yer aldığı piton derisini satmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakaladı.Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı yönünde bir ihbar üzerine yaptığı istihbaratı çalışma sonucu 2 zanlıyı takibe aldı.

Gaziantep’te, jandarma ekipleri üzerinde İbranice yazılar ve şeytan figürlerinin yer aldığı piton derisini satmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı yönünde bir ihbar üzerine yaptığı istihbaratı çalışma sonucu 2 zanlıyı takibe aldı. Yapılan titiz çalışma sonucu M.K. ve M.E isimli 2 şahsın üzerinde İbranice yazıların ve şeytan figürlerinin bulunduğu piton yılanı derisini satmaya çalıştığını tespit etti.

Bağ evine operasyon
Şüphelilerin yakalaması için Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi’nde bir bağ evine operasyon düzenleyen ekipler, M.K. ve M.E’yi müşteri beklerken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmanın evde yaptığı aramada, Orta Çağ döneminden kaldığı belirlenen üzerinde şeytan figürleri olan İbranice yazılı 340 santimetre uzunluğunda piton yılanı derisi ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken gözaltına alınan M.K. ve M.E’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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