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  4. Gaziantep’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

20.02.2021 18:18 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te iki aracın kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Gaziantep’te iki aracın kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi 140 numaralı cadde üzerinde bulunan bir kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, 305 numaralı sokaktan 140 numaralı caddeye dönmek isteyen Yusuf A. idaresindeki 27 AGE 903 plakalı Opel marka araç, cadde üzerinde ilerleyen Ömer S. idaresindeki 35 DC 6511 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza sonucu 27 AGE 903 araç içerisinde sıkışan sürücü Yusuf A. ile diğer yaralılar Abdullah E., Ayşe G., Mustafa A. ve 35 DC 6511 plakalı Wolkswagen marka araç sürücü Ömer S.’yi bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ise yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan 27 AGE 903 plakalı araç sürücüsü Yusuf A., özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anları saniye saniye kaydedildi
Öte yandan iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Yusuf A.’nın kullandığı 27 AGE 903 plakalı aracın cadde üzerinde hareket halinde olan bir tırın geçişini beklemeden dönüşünü yaptığı ve bu esnada diğer araçla kafa kafaya çarpıştığı görüldü.
Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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