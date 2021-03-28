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  4. Gaziantep’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

28.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi kırsal Burç Mahallesi ile Akpınar Mahallesi arasında meydana geldi.

Gaziantep’te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi kırsal Burç Mahallesi ile Akpınar Mahallesi arasında meydana geldi. İddiaya göre, Akpınar istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan Şerif H. (37) idaresindeki 27 AGE 171 plakalı Daihatsu marka araç ile Burç istikametinden Akpınar istikametine gitmekte olan Şakir D. (28) kontrolündeki 27 P 1660 plakalı Opel marka araç bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle içerisinde 6 kişinin bulunduğu 27 AGE 171 plakalı araç taklalar atarak 4 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kaza sonrası her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 27 AGE 171 plakalı aracın sürücüsü Şerif H., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan birinin daha durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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