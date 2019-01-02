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Gaziantep'te iki ilçede eğitime kar tatili

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 00:43 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te etkili olan kar nedeniyle iki ilçede okullar ve rehabilitasyon merkezleri 1 gün tatil edildi.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te etkili olan kar nedeniyle iki ilçede okullar ve rehabilitasyon merkezleri 1 gün tatil edildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personele de 1 gün idari izin verildi.
Kentte dün sabah başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar hayatı olumsuz etkiledi. Şehir beyaza bürünürken, belediye ekipleri ise tuzlama ve yol açma çalışması yaptı. Gaziantep Valiliği'nden ise okulların yarın tatil edildiği açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada, "İl merkezindeki Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 02.01.2019 tarihinde 1 gün süre ile okullar ve rehabilitasyon merkezleri tatil edilmiş, engelli ve hamileler idari izinli sayılacaktır" denildi.

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