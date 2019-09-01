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Gaziantep'te iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 02:23 | Son Güncelleme

Gaziantep'te iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İslahiye-Hassa kara yolunun 10. kilometresindeki Boğaziçi Mahallesi'nde B.Y. (16) idaresindeki plakasız motosikletle, düğünden döndükleri öğrenilen ve aynı yöne gitmekte olan Abdullah Bülbül'ün (76) kullandığı 79 AN 009 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Bülbül, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılar, Bülbül'ün beraberindeki Hasan Bülbül (5), Leman Bülbül (41) ve Cemile Bülbül (4) ile diğer sürücü B.Y hastanede tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü 4 yaralı islahiye trafik kazası

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