HABER

Gaziantep’te iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 11:23 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İslahiye’deki bir düğün töreninden dönen ve Boğaziçi istikametine seyreden Abdullah B.

Gaziantep’te iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İslahiye’deki bir düğün töreninden dönen ve Boğaziçi istikametine seyreden Abdullah B. (76) yönetimindeki 79 AN 009 plakalı motosiklet, aynı istikamete giden B.Y. (16) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Abdullah B., eşi Leman B. (45), çocukları Hasan B. (4) ve Cemile B. ile diğer motosiklet sürücüsü B.Y. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaydetti. Abdullah B.’nin hayatını kaybettiğini duyan yakınları sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep’te iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep’te iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep’te iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

PARTNERSeren Serengil'den kötü haber!Seren Serengil'den kötü haber!
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklamaAdana'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltıKayseri'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.