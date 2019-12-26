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  4. Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı : 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı : 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 22:53 | Son Güncelleme

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı : 1 ölü, 3 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

A.Ç. idaresindeki 06 K 3611 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halindeki Mert Taş (19) yönetimindeki 03 FE 290 plakalı otomobil, Nurdağı-Kahramanmaraş kara yolunun 2'nci kilometresinde çarpıştı.

Kazada, sürücü Taş ile araçlarda bulunan A.Y.T, (15), A.Ç. ve Z.G.K. (31) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Taş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mert Taş'ın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü 3 yaralı Nurdağı trafik kazası

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