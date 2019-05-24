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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 20:20 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra İslahiye-Hassa karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Hanifi Durmaz (72) yönetimindeki 27 SE 768 plakalı otomobil, Ökkeş Yabançiçeği (57) yönetimindeki 31 KY 184 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Ahmet İstanbulloğlu (17) ve Ömer Manatoğlu (49) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hanifi Durmaz, Ömer Mantaoğlu ve Ökkeş Yabançiçeği hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Gaziantep'e sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıGaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıGaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıGaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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