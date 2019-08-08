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Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 19:02 | Son Güncelleme

Gaziantep’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, D-400 karayolu Gaziantep-Nizip yolunun 17’inci kilometresinde meydana geldi.

Gaziantep’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 karayolu Gaziantep-Nizip yolunun 17’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Şeker yönetimindeki 27 AG 150 plakalı otomobil yola kontrolsüz şekilde çıktı. Bu sırada Nizip istikametine giden Reşit Aksoy idaresindeki 34 KE 0356 plakalı otomobil Şeker yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 27 AG 150 plakalı otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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