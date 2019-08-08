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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 22:06 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Nizip karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Şeker yönetimindeki 27 AG 150 plakalı otomobil, iddiaya göre sola dönmek isterken Nizip istikametine giden Reşit Aksoy yönetimindeki 34 KE 0356 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıGaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıGaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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