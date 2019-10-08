HABER

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 01:04 | Son Güncelleme

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye – Hassa Kara yolu Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde Teyfur Gök'ün kullandığı 80 AU 940 plakalı otomobil ile Yunus Emre Yener (23) yönetimindeki 31 ABG 399 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçta bulunan Ayşe (39), Elif (18), Fidan Gül Bozkurt (5) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Derin dekolteli elbisesiyle dikkat çektiDerin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!
Türkiye'den operasyon öncesi çok net mesaj!Türkiye'den operasyon öncesi çok net mesaj!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5 yaralı islahiye trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

'Bir savaşa giriyoruz, kazanacağız'

'Bir savaşa giriyoruz, kazanacağız'

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

ABD Dışişleri: Türkleri durdurmayacağız

ABD Dışişleri: Türkleri durdurmayacağız

Bakan duyurdu! Güneydoğu'da petrol, Trakya'da gaz müjdesi

Bakan duyurdu! Güneydoğu'da petrol, Trakya'da gaz müjdesi

Pentagon: Türkiye, Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldı

Pentagon: Türkiye, Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'nin Türkiye'ye karşı hava sahası hamlesi ne anlama geliyor? Mete Yarar açıkladı!

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması: Hazırız

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

Türkiye'den operasyon öncesi çok net mesaj!

'Sınırdaki evler boşaltılıyor' haberlerine Ceylanpınar Kaymakamlığı'ndan açıklama

Sınıra yakın mahallelerin boşaltıldığı iddiasına yalanlama

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 7 Ekim 2019 On Numara sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.