Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.D. (41) yönetimindeki 34 BBC 632 plakalı otomobil ile İ.G'nin (58) kullandığı 33 CYC 51 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa çevre yolunun Altınüzüm Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan M.A, M.A, N.G. ve Z.G, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın
Balıkesir'de yavru köpeklerini gezdirirken dehşeti yaşadı
Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!
Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia
Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var
BAE'den flaş İdlib çıkışı!
Hasan Nafia: Kasımda büyük değişiklikler olacak!
Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
80 bin kişi alınacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum