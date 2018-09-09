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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 09:39 | Son Güncelleme

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.D. (41) yönetimindeki 34 BBC 632 plakalı otomobil ile İ.G'nin (58) kullandığı 33 CYC 51 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa çevre yolunun Altınüzüm Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan M.A, M.A, N.G. ve Z.G, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep otomobil trafik kazası

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