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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 09:20 | Son Güncelleme

 GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İslahiye- Nurdağı karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ejder Ç. (56) yönetimindeki 31 SN 756 plakalı otomobil ile Burak E. (23) yönetimindeki 19 HP 921 plakalı otomobil hastane kavşağında çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri ile her iki araçtaki N.H.D (6), M.D. (45), G.D. (45), R.G. (27) ve N.E. (21) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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