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Gaziantep'te iki otomobilin çarptığı çoban öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 12:41 | Son Güncelleme

Gaziantep'te iki otomobilin çarptığı çoban öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, koyunlarını otlattığı meradan dönen çoban, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kurudere Mahallesi'ndeki merada koyunlarını otlattıktan sonra eve dönen Burhan Özdemir (34), hayvanları Nurdağı-Osmaniye kara yolunun karşısına geçirdi.

Kendisi de hayvanların arkasından karşıya geçmeye çalışan Özdemir'e önce N.Y yönetimindeki 80 ES 345 plakalı otomobil, ardından da B.B. yönetimindeki 27 ACN 588 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Özdemir, ambulansla kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi.

Özdemir, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili iki sürücü de gözaltına alındı.

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1 ölü çoban Gaziantep İki otomobil trafik kazası

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